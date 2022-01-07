Байден выступит с посланием о положении США

Президент США Джо Байден 1 марта выступит перед обеими палатами Конгресса с традиционным посланием «О положении страны», объявила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, глава государства был приглашен выступить в Конгрессе спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это будет уже второе выступление Байдена с посланием «О положении страны». В прошлый раз он обратился с ним к Конгрессу 28 апреля 2021 года. Как правило, американские президенты делают это в начале года, но Байден тогда решил приурочить свое выступление к 100 дням нахождения на посту главы государства.