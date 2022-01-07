В Госдуме поддержали идею о постоянной дислокации миротворцев ОДКБ в Казахстане

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поддержал идею о постоянной дислокации миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Его слова передает РИА Новости.

Калашников подчеркнул, что если такое решение о присутствии сил ОДКБ будет принято, то он его только поприветствует. «Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность», — заявил депутат.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, он будет непродолжительным: «несколько дней, либо несколько недель».

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в Казахстане.