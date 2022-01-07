В Казахстане восстановили доступ к проводному интернету

В столице Казахстана Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету. Об этом 7 января сообщает ТАСС.

Уточняется, что доступ к проводному интернету в городе был ограничен в четверг, 6 января, около 16:40 по московскому времени из-за беспорядков в стране. В то же время подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно, отмечает корреспондент агентства.

Проблемы со связью наблюдались и в других городах. В частности, в Алма-Ате было невозможно совершить звонки и принять входящие вызовы. Среди прекративших работу оказались сайты главы государства, минздрава, национального банка, МВД, а также мэрии Алма-Аты и Нур-Султана.

Беспорядки в казахстанских городах длятся уже несколько дней. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.