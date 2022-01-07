«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул «Зенит». Об уходе игрока сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Уточняется, что стороны достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Сине-бело-голубые поблагодарили 25-летнего футболиста за время, проведенное в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Контракт футболиста с «Зенитом» был рассчитан до конца нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt.de в 2 миллиона евро.

Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году. С 2020-го футболист на правах аренды выступал за «Сочи».