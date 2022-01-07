«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника
Эмануэль Маммана ушел из петербургского «Зенита»
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул «Зенит». Об уходе игрока сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Уточняется, что стороны достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Сине-бело-голубые поблагодарили 25-летнего футболиста за время, проведенное в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Контракт футболиста с «Зенитом» был рассчитан до конца нынешнего сезона. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt.de в 2 миллиона евро.
Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году. С 2020-го футболист на правах аренды выступал за «Сочи».