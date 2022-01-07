Пять стран запросили закрытые консультации СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР

Пять стран запросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провести закрытые консультации в связи с пусками КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН.

Соответствующий запрос поступил от Албании, Великобритании, Ирландии, США и Франции.

Ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, проведенных в среду, 5 января. Снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

По словам генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, возможный ракетный пуск КНДР является угрозой безопасности региона и серьезной проблемой для мирового сообщества.