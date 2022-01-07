Россиян предупредили об опасности раскрытия личных данных по номеру телефона

Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц рассказал агентству «Прайм» об опасности раскрытия личных данных владельца по номеру его телефона.

По словам Фица, злоумышленники могут добыть практически любую личную информацию, зная номер мобильного — фамилию и имя, место проживания, доступ к банковскому счету, фотографии. Так происходит, потому что номер россиянам приходится привязывать к приложениям, многие из которых игнорируют защиту личных данных клиентов. Иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда — в руки к мошенникам, предупредил Фиц.

Эксперт считает, что личную информацию на просторах интернета публиковать не стоит — это ставит под угрозу не только автора поста, но и его близких.

Ранее был назван самый популярный в 2021 году инструмент кибермошенников. По информации компании ESET, в прошедшем году были зафиксированы самые массовые утечки данных за последние 17 лет. При этом самым востребованным инструментом среди мошенников специалисты назвали кражи учетных данных пользователей.