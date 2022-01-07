Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от беспорядков бизнесу

Казахстанским предпринимателям стали поступать СМС-сообщения от властей республики с обещанием оказать поддержку пострадавшему от беспорядков бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые казахстанцы! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов», — приводит агентство текст рассылаемого сообщения из администрации президента Касым-Жомарта Токаева. При этом каких-либо подробностей в СМС не приводится.

Ранее Instagram-блогерша Гульназ Махметова рассказала, что мародеры разграбили ее ювелирный магазин. При этом она посетовала, что сама выходила на митинг и помогала протестующим.

5 января президент Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

