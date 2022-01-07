В США назвали «абсолютно неприемлемыми» требования России в сфере безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «абсолютно неприемлемыми» некоторые требования России по безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепартаменте. Его слова приводит ТАСС.

По мнению американского дипломата, таким образом Россия надеется обвинить Запад в срыве диалога.

«Я думаю, что определенным образом это является частью стратегии: выдвинуть список абсолютно непроходных требований, а затем утверждать, что другая сторона не желает взаимодействовать, и использовать это как своего рода обоснование для агрессивных действий», — заявил Блинкен.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские предложения служат неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по этой теме. Он назвал подход России к переговорам с США «достаточно жестким». По его словам, сейчас совершенно другим образом выстраивается тактика для диалога.

Следующий этап переговоров по вопросам европейской безопасности пройдет 12 января в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

