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Спорт

Журова отреагировала на отказ Джоковичу во въезде в Австралию

Журова назвала ситуацию с отказом властей Австралии Джоковичу во въезде дичайшей

Фото: Loren Elliott / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ властей Австралии пускать в страну первую ракетку мира Новака Джоковича . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мне становится очень неприятно, когда на ком-то начинают показывать принципиальность. Абсолютно дичайшая ситуация», — заявила Журова.

Спортсменка также задумалась о том, стоит ли проводить Australian Open. «Cоревнования должны проводиться исключительно по спортивному принципу, а не у кого есть прививка, тот чемпион?» — отметила она.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января. Окончательное решение о его судьбе австралийские власти примут 10 января.

Алексей Гусев
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