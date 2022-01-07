Анонсировано обращение Токаева к народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу в пятницу, 7 января. Об этом сообщает телеканала «Хабар 24» со ссылкой на официального представителя главы государства Берика Уали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Глава государства объявил о начале силовой спецоперации. «Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полной ликвидации боевиков», — указал он.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

