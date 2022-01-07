Северная Корея отказалась ехать на Олимпиаду в Китае из-за «враждебных сил»

КНДР заявила о том, что не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению ЦТАК, Северная Корея не отправит своих спортсменов из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса. При этом отмечается, что КНДР окажет полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля.

Ранее глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что ВОЗ не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

