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Глава МИД Казахстана рассказал США об операции ОДКБ в стране

Глава МИД Казахстана рассказал Блинкену о контртеррористической операции с участием ОДКБ
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировал его о контртеррористической операции, проводимой в стране с участием миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Согласно заявлению министерства, глава МИД подробно рассказал Блинкену о ситуации в стране, в том числе и об операции с участием миротворцев.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США созвонился с министром иностранных дел Казахстана и обсудил продолжающиеся в стране беспорядки. «Госсекретарь выразил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное, соблюдающее права человека разрешение кризиса», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса по итогам переговоров.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

Марина Совина
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