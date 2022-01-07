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Мэр Львова решил обучать детей стрельбе из-за России

Мэр Львова Садовой призвал обучать детей стрельбе из-за соседства с Россией
Андрей Садовой

Андрей Садовой. Фото: РИА Новости

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что обучает своих детей обращению с огнестрельным орудием. Он отметил, что этот навык обязателен для каждого украинца пока рядом со страной есть Россия. Об этом он написал на своей Facebook-странице, выложив фотографии похода с семьей на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.

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Садовой подчеркнул, что это был первый раз, когда его сыновья попробовали стрелять. Он также призвал поддержать развитие и функционирование стрелково-учебных комплексов на территории Украины. «Итого победим», — добавил мэр в конце поста.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации в стране. «Мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать», — заявила вице-премьер республики. Она добавила, что украинская армия «стоит на передовой и будет стоять на передовой».

Марина Совина
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