На центральной площади Алма-Аты началась перестрелка

Интенсивная перестрелка началась в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, беспорядки возобновились на площади Республики, центральной площади бывшей столицы.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января. Изначально митингующие были недовольны ростом цен на газ для машин с 60 до 120 тенге, но затем все переросло в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

