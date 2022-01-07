Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На центральной площади Алма-Аты началась перестрелка

РИА Новости: в Алма-Ате на площади Республики началась перестрелка

Фото: Камшат Абдирайым / РИА Новости

Интенсивная перестрелка началась в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, беспорядки возобновились на площади Республики, центральной площади бывшей столицы.

Материалы по теме:
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки. Уступки властей не устроили митингующих
В Казахстане протесты из-за роста цен на газ переросли в беспорядки.Уступки властей не устроили митингующих
4 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
Вчера

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. При нем спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

Протесты в казахстанских городах начались 2 января. Изначально митингующие были недовольны ростом цен на газ для машин с 60 до 120 тенге, но затем все переросло в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российская субмарина столкнулась с ищущим ее британским фрегатом
Власти Казахстана заявили о профессионализме действий захватчиков
Киргизия направит миротворцев в Казахстан в рамках ОДКБ
Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков увеличилось до 18
Боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате
На центральной площади Алма-Аты началась перестрелка
Россиянам назвали способ определить одновременное заражение COVID-19 и гриппом
Путин встретил Рождество в Ново-Огарево
Россиян предупредили об опасности отеков после праздников
Депутат Госдумы назвала условие для повышения пенсий в стране
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter