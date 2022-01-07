Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бразилии привитый тремя дозами пациент умер от омикрон-штамма

Привитый тремя дозами вакцины от коронавируса умер от омикрон-штамма в Бразилии

Фото: Roberto Casimiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Бразилии от омикрон-штамма умер пациент, привитый тремя дозами вакцины от коронавируса. Об этом сообщает портал G1.

Смерть зафиксирована в городе Апаресида-ди-Гояния штата Гояс. Скончавшемуся мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких. Каким именно препаратом прививался умерший, не упоминается.

В США первую смерть от омикрон-штамма коронавируса зафиксировали 21 декабря 2021 года. Скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. Мужчина не был вакцинирован, кроме того, у него были проблемы с сердцем.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ рассказала Совбезу ООН о миротворцах в Казахстане
В Алма-Ате снова раздались выстрелы
Зюганов предрек скорый крах Запада
Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от беспорядков бизнесу
Россияне похвалили граффити с изображением Марка Захарова в Москве
В Бразилии привитый тремя дозами пациент умер от омикрон-штамма
В Казахстане восстановили доступ к проводному интернету
Права питомцев в Испании приравняли к правам детей
Турецкая авиакомпания отменила пассажирские рейсы в Казахстан
Считавшийся мертвым младенец заплакал по дороге на кладбище
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter