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В Кремле рассказали о возможности увеличения контингента ОДКБ в Казахстане

Песков: Путин и Пашинян не обсуждали возможность увеличения контингента ОДКБ в Казахстане

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность увеличения контингента в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос агентства о возможном увеличении количества миротворцев в Казахстане отрицательно.

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Ранее президент России и премьер-министр Армении провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Казахстане. Уточняется, что лидеры также обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью 5 января, после того, как начавшиеся 2 января протесты из-за повышения цен на газ для машин переросли в массовые беспорядки. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Виктория Кондратьева
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