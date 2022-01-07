В Казахстане рассказали о стрельбе снайперов по силовикам

Против казахских силовиков при зачистке Алма-Аты действовали боевики-снайперы, они уничтожали камеры наружного наблюдения и убивали сотрудников правопорядка. Об этом пишет Telegram-канал издания Tengrinews со ссылкой на первого заместителя администрации президента страны Даурена Абаева.

По его словам, характер боев, которые развернулись в городе в четверг, 6 января позволяет говорить о высоком уровне организации радикальной части протестующих. «Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания и офисы телеканалов», — рассказал Абаев.

Он отметил, что за минувшие сутки боевики предприняли несколько попыток выйти в эфир центральных телеканалов, а также успели выстроить множество блокпостов и баррикад на занятых объектах инфраструктуры. «Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам, по всей видимости использовалась собственная связь», — добавил чиновник.

При этом замглавы администрации заверил, что к утру 7 января все административные здания в Алма-Ате были очищены от радикалов. Ситуация в городе находится под контролем силовиков. «Многие боевики ликвидированы и задержаны. Их личности устанавливаются. Прорабатываются версии их принадлежности к экстремистской организации», — заключил он.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.