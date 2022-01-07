Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством и призвал проявить сплоченность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей страны с Рождеством. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

Токаев отметил, что в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие, к сожалению, не смогут отпраздновать Рождество согласно всем традициям. По его словам, казахстанцам, оставаясь дома с самыми близкими, важно помнить, что это добрый и светлый праздник, который вселяет надежду и веру в светлое будущее.

Помимо этого, президент заявил, что многообразие религий, традиций и культур является прочной основой государственности Казахстана. Сегодня жителям страны как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, обеспечить спокойствие и стабильность, добавил он.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, что в Казахстане наметился перелом ситуации в лучшую сторону. Он пояснил, что такой осторожный вывод можно сделать на основе событий, которые происходили в последние сутки. «Мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться», — отметил чиновник.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.