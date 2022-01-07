Появились подробности о нападении на СИЗО в казахстанском городе

На СИЗО в городе Талдыкорган попытались напасть 20 человек в камуфляжной форме. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, одного нападавшего ранили в ходе спецоперации, еще один оказался убит.

Попытка нападения на СИЗО в Талдыкоргане произошла ранее 7 января. Как сообщили в полиции, действия совершались вооруженными бандами, однако атаку удалось отбить.

5 января протестующим в Талдыкоргане удалось снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, занимавшему этот пост почти 30 лет, до марта 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан».

Со 2 января в разных городах Казахстана проходят протесты из-за повышения цен на топливо. 5 января они переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. В стране введен красный уровень террористической опасности.