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Появились подробности о нападении на СИЗО в казахстанском городе

МВД Казахстана: на СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек, один убит

Фото: Kalizhan Ospanov / globallookpress.co

На СИЗО в городе Талдыкорган попытались напасть 20 человек в камуфляжной форме. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, одного нападавшего ранили в ходе спецоперации, еще один оказался убит.

Попытка нападения на СИЗО в Талдыкоргане произошла ранее 7 января. Как сообщили в полиции, действия совершались вооруженными бандами, однако атаку удалось отбить.

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5 января протестующим в Талдыкоргане удалось снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, занимавшему этот пост почти 30 лет, до марта 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан».

Со 2 января в разных городах Казахстана проходят протесты из-за повышения цен на топливо. 5 января они переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. В стране введен красный уровень террористической опасности.

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Майя Гавашели
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