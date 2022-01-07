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Токаев назвал количество напавших на Алма-Ату «бандитов»

Президент Казахстана Токаев: на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев в ходе своего обращения к нации заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Токаева, из-за действий террористов в городе пострадали и убиты сотни гражданских и военных.

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В ходе своего обращения Токаев также заявил, что распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Президент добавил, что преступников «надо уничтожать» и это будет сделано в ближайшее время.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр. К 5 января они переросли в массовые беспорядки. Президент Токаев обратился в ОДКБ за помощью, миротворцев уже направили Россия и Белоруссия.

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Майя Гавашели
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