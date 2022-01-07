Токаев заявил о восстановлении правопорядка во всех регионах Казахстана

В рамках заседания контртеррористического штаба президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении правопорядка во всех регионах страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, работа правоохранительных органов привела к «конституционному порядку» в стране. При этом контртеррористические акции будут продолжены, так как необходимо полностью уничтожить боевиков, уточнили в администрации президента Казахстана.

Помимо этого, как стало известно замглавы администрации президента Казахстана Даурену Абаеву, сейчас ведется активный поиск «остатков бандитов», пишет РИА Новости. Он отметил, что несколько боевиков было ликвидировано, еще часть задержана. В настоящий момент их личности и принадлежность к террористическим организациям устанавливаются, уточнил Абаев.

Ранее стало известно о начале антитеррористической операции в Казахстане. Токаев провел первое заседание контртеррористического штаба. Позднее, днем 7 января, ожидается его обращение к казахстанскому народу.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.