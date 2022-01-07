При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб при жесткой посадке вертолета Eurocopter AS350 около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что происшествие случилось 6 января около 23:20 по московскому времени (01:20 7 января по местному). Всего на борту воздушного судна были три человека, два из них получили травмы.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии, ранее сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Он летел из Уфы в село Павловка. На место происшествия выехали транспортный прокурор, следователи, спасательные службы.