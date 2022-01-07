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Место после жесткой посадки вертолета в Башкирии показали на видео

МЧС показало место жесткой посадки частного вертолета Eurocopter AS350 в Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии показали на видео место жесткой посадки частного вертолета Eurocopter AS350. Запись публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На видео, представленном МЧС, видно обломки вертолета, которые занесло снегом.

Ранее появлялись сообщения, что по меньшей мере один человек погиб при жесткой посадке вертолета Eurocopter AS350. По последним данным, скончались два человека, еще один остается в тяжелом состоянии. В настоящий момент он находится в больнице, пишет «Комсомольская правда».

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии, ранее сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Он летел из Уфы в село Павловка. На место происшествия выехали транспортный прокурор, следователи и спасатели.

Варвара Кошечкина
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