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В Алма-Ате снова раздались выстрелы

Sputnik Казахстан: в Алма-Ате слышны выстрелы, на улицах нет ни полиции, ни протестующих

Фото: Sputnik / РИА Новости

На улицах казахского города Алма-Ата слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
в своем Telegram-канале.

По информации издания, на данный момент баррикады разобраны, а на улицах нет ни полиции, ни протестующих. Отмечается, что у памятника Независимости на площади Республики находятся военные на БТР, со стороны проспекта Назарбаева на ней можно увидеть 10 разбитых машин. В Sputnik Казахстан также заявили, что недалеко от площади лежит тело мужчины в гражданской одежде, предположительно, это один из протестующих.

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Вчера

Ранее сообщалось, что в Казахстане при обстреле во время протестов получили ранения два заместителя акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. По информации Orda.kz, чиновники сопровождали журналистов телеканала «Алматы» в городской акимат на машине, когда их ранили. От выстрелов погиб водитель, перевозивший съемочную группу телеканала.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Марина Совина
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