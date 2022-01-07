В Алма-Ате снова раздались выстрелы

На улицах казахского города Алма-Ата слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан

в своем Telegram-канале.

По информации издания, на данный момент баррикады разобраны, а на улицах нет ни полиции, ни протестующих. Отмечается, что у памятника Независимости на площади Республики находятся военные на БТР, со стороны проспекта Назарбаева на ней можно увидеть 10 разбитых машин. В Sputnik Казахстан также заявили, что недалеко от площади лежит тело мужчины в гражданской одежде, предположительно, это один из протестующих.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при обстреле во время протестов получили ранения два заместителя акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. По информации Orda.kz, чиновники сопровождали журналистов телеканала «Алматы» в городской акимат на машине, когда их ранили. От выстрелов погиб водитель, перевозивший съемочную группу телеканала.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

