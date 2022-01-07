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Захарова рассказала о молитвах за миротворцев ОДКБ в Рождество

Представитель МИД России Захарова: в это Рождество всей душой с миротворцами в Казахстане
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о молитвах за миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые находятся в Казахстане, в Рождество. Об этом она написала в своем Telegram.

«В это Рождество всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана. Мысли и молитвы о защитниках», — поделилась она.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила подразделения воздушно-десантных войск. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в Казахстане. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что срок присутствия миротворческих сил в стране будет непродолжительным: «несколько дней, либо несколько недель».

Марина Совина
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