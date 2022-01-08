Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследования южноафриканских ученых.

Исследование было проведено в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико. Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в текущую волную пандемии, и 3976 предыдущих случаев болезни.

Согласно заключениям авторов работы, волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. «Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заключили ученые.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявили, что попадание новых штаммов коронавируса в животную среду может привести к серьезным мутациям вируса и новым вспышкам заболевания. По словам ученых, необходимо внимательно следить за омикрон-вариантом и у людей, и у животных, так как при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант.