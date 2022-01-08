Эндрю Гарфилд высказался о возвращении к роли Человека-паука

Актер Эндрю Гарфилд заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука. Его слова приводит Variety

По словам актера, для этого ему необходим достойный сценарий. «Питер и Человек-паук — эти герои предназначены для служения всеобщему благу <...> Чтобы у меня появилась возможность вернуться и рассказать еще одну историю, мне нужно быть абсолютно уверенным в себе», — отметил он.

Гарфилд также выразил благодарность съемочной команде и продюсеру Кевину Файги за возможность принять участие в съемках кинокартины «Нет пути домой», где главную роль сыграл Том Холланд.

В декабре сообщалось, что новый фильм «Человек-паук. Нет пути домой» стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю, без поправки на инфляцию.