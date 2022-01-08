Ученый усомнился в способности президента Туркмении потушить «Врата ада»

Потушить расположенный в Туркмении горящий газовый кратер Дарваза, прозванный в народе «Врата ада», технически возможно, однако у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова это не получится. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский геолог Александр Соленый.

По его словам, остановить горение в воронке поможет лишь направленный взрыв, который приведет к обрушению природного объекта, однако сама процедура станет очень затратной. Геолог предположил, что руководство республики попросту не сможет отыскать средства и способных специалистов для осуществления этого замысла.

«Что там президент хочет, у него где-то зачесалось... Это все разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв, и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать», — сказал Соленый.

Он добавил, что уничтожение «Врат ада» в действительности не принесет никакой пользы, так как «всем на это наплевать». «Вся эта яма завалится, газ будет выходить, но гореть не будет. Как это сделать? Никому сейчас [это] не надо», — добавил специалист.

Идею уничтожить кратер Дарваза Бердымухамедов предложил на заседании правительства страны в пятницу, 7 января. Президент счел нерациональным позволять гореть газу, который можно было бы отправить на экспорт. Кроме того, он предположил, что «Врата ада» негативно влияют на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.

Кратер Дарваза появился в 1971 году на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, однако она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот, власти решили поджечь кратер. Предполагалось, что огонь на месторождении потухнет спустя несколько дней, однако топливо продолжает гореть уже 50 лет.