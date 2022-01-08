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Гинцбург оценил вероятность положительного ПЦР после назальной вакцины

Гинцбург: вероятность положительного результата ПЦР-теста после назальной вакцины мала

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность положительного результата ПЦР-теста после применения назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, это не исключено, однако вероятность этого мала, поскольку вирус на слизистой уничтожается очень быстро. «Это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус», — сказал Гинцбург. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии, добавил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца. Он подчеркнул, что назальная вакцина будет эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса. «Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна», — пояснил он.

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В России с 15 января начнут отбирать добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19. Также в стране могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V». Гинцбург также уточнял, что центр Гамалеи будет выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось в августе.

Марина Совина
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