В России отберут добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19

В России с 15 января начнут отбирать добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, будет несколько групп испытуемых.

«Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — объяснил он.

Также в рамках этих исследований будут испытывать тест-систему, которая определяет уровень антител после назальной вакцины. «Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы, недели на две-три позже», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V». Он также уточнял, что центр будет выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось в августе.