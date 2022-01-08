Посол Казахстана в России заявил о предстоящей после протестов «большой работе»

Ситуация в Казахстане после вспыхнувших в начале 2022 года беспорядков стабилизируется, страна возвращается к нормальной жизни, заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Несмотря на улучшение ситуации, опасность остается, добавил он. Кошербаев отметил, что сейчас восстанавливаются авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение. «Однако остаются отдельные очаги террористической деятельности, и нашему народу, нашей стране предстоит большая работа», — оценил он обстановку.

Протесты в Казахстане начались 2 января и 4 января переросли в столкновения с силовиками. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

10 января 2022 года объявлен днем общенационального траура.