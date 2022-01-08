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Посол Казахстана в России заявил о предстоящей после протестов «большой работе»

Посол Казахстана в России Кошербаев: стране после беспорядков предстоит большая работа
Ермек Кошербаев

Ермек Кошербаев. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ситуация в Казахстане после вспыхнувших в начале 2022 года беспорядков стабилизируется, страна возвращается к нормальной жизни, заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Несмотря на улучшение ситуации, опасность остается, добавил он. Кошербаев отметил, что сейчас восстанавливаются авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение. «Однако остаются отдельные очаги террористической деятельности, и нашему народу, нашей стране предстоит большая работа», — оценил он обстановку.

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Протесты в Казахстане начались 2 января и 4 января переросли в столкновения с силовиками. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

10 января 2022 года объявлен днем общенационального траура.

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Алия Шарафутдинова
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