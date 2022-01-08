Политолог назвал участников готовившегося в Казахстане переворота

Государственный переворот в Казахстане готовился при участии прежнего руководства Комитета национальной безопасности (КНБ), которое при помощи террористов хотело сделать столицей Алма-Ату. Казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев в разговоре с РИА Новости назвал участников, готовивших массовые беспорядки.

Эксперт предположил, что комитет мог либо покрывать процесс «взращивания боевиков» на территории страны, либо непосредственно участвовать в госперевороте вместе с частью элитных групп. «Проникновение представителей иностранных государств экстремисткой направленности, в том числе членов нетрадиционных религиозных течений, должно было быть зафиксировано КНБ», — отметил политолог.

Сальтеев считает, что террористы намеревались захватить Алма-Ату, чтобы провозгласить город столицей. «Во-первых, это очень удобно с точки зрения того, что там можно было запутать людей и поднять простых граждан на беспорядки. Потому что там достаточное скопление маргинальных масс — это может грубо звучать, но речь идет о самозанятых людях, у которых временные или сезонные заработки и которым нечего терять», — заявил он.

Политолог обратил внимание и на попытку захвата телевышки на Коктобе. «Надо поблагодарить наших силовиков, в том числе миротворческие силы ОДКБ, которые предотвратили это. Иначе, думаю, мы бы услышали с этой телевышки сценарий и требования», — подчеркнул он.

Сальтеев также указал, что задержанный экс-председатель КНБ Карим Масимов с 2016 года сделал из комитета «супер-монстра среди спецслужб, сосредоточив там слишком много функций». «Сейчас новое руководство должно реорганизовать эту структуру, потому что там находятся и пограничные войска, и контрразведка, и служба внешней разведки и контроль над информационно-коммуникационной системой. Такого допускать нельзя, нужно их рассредоточить в разные структуры», — заключил эксперт.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении.