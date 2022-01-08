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США выразили поддержку Литве в торговой войне с Китаем

Торговый представитель США Тай поддержала Евросоюз и Литву в торговой войне с Китаем
Кэтрин Тай

Кэтрин Тай. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила поддержку Литве в торговой войне с Китаем и заявила о готовности работать с Евросоюзом для противодействия экономическому принуждению Вильнюса со стороны Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США-ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения», — говорится в пресс-релизе офиса Тай по итогам ее беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как ранее заявлял Домбровскис, конфликт Литвы и Китая, вызванный открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, стал проблемой для других стран Евросоюза. Он пояснил, что с блокадой экспорта теперь сталкиваются не только литовские компании.

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После открытия представительства Тайваня в Литве КНР исключила Литву из своей таможенной системы. У литовских предпринимателей возникли проблемы с легализацией доставленных в Китай товаров. Вильнюс счел действия Пекина «беспрецедентными» и обратился за помощью к ЕС.

Евросоюз в свою очередь заявил, что ведет диалог с Пекином для скорейшего разъяснений ситуации, связанной с блокадой литовских товаров. Брюссель рассматривает в том числе и жалобу во Всемирную торговую организацию. При этом Европейский союз напомнил, что признает правительство КНР в качестве единственного правительства Китая.

Марина Совина
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