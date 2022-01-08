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В Казахстане задержали блогера Антона Лядова

Mash: в Казахстане задержали блогера Антона Лядова, автора YouTube-канала «The Люди»

Фото: @anton.lyadov

СМИ Казахстана написали о задержании местными правоохранителями YouTube-блогера Антона Лядова, автора канала «The Люди». Об этом рассказывает Telegram-канал Mash.

При этом агент блогера по имени Саид в комментарии Telegram-каналу «Подъем» опроверг сообщения о его задержании. При этом представитель Лядова отказался рассказывать, где конкретно сейчас находится популярный видеоблогер.

В августе 2020 года Антона Лядова задерживали на протестах в Белоруссии. По его словам, сотрудники ОМОН воспринимали издевательства над задержанными «как кайф»: каждый из них стремился ударить человека дубинкой и оставить «клеймо». «Первых диких люлей ты получаешь по пути в автозак, дальше тебя хрен знает сколько везут в автозаке», — отметил Лядов.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за введение контингента миротворческих войск в Казахстан. Из заявления следует, что российские миротворцы помогли восстановить законность и конституционный порядок в Казахстане, за что Токаев и поблагодарил Путина.

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Николай Чигасов
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