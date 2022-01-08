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В Казахстане пропали двое сотрудников «Московского комсомольца»

В Казахстане пропала связь с двумя сотрудниками газеты «Московский комсомолец»

Фото: РИА Новости

Газета «Московский комсомолец» сообщила о пропаже двух своих сотрудников в Казахстане. Связи с ними нет уже четвертые сутки.

Издание пишет, что главред сайта «МК в Казахстане» Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января. После этого от него не было никаких вестей: он не отвечает на звонки и сообщения.

Также неизвестной остается судьба менеджера зарубежных проектов газеты Гульнары Миньковой, которая поехала в Казахстан отдыхать на новогодние праздники вместе со своим мужем. Известно, что после того, как в стране начались беспорядки, они оказались заблокированы в апартаментах в Алма-Ате. Связь с ними также не удается установить с 5 января. Последним, о чем они писали родным, является сообщение о намерении купить запас еды и забаррикадироваться в квартире.

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что в Казахстане не наблюдается фактов внешнего вмешательства в дела страны на государственном уровне. По его словам, если такие попытки и есть, то они происходят лишь на уровне идеологии.

Марина Совина
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