Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пропавшие в Казахстане сотрудники «Московского комсомольца» вышли на связь

Сотрудники «Московского комсомольца» Гульнара Минькова и Сергей Апарин вышли на связь
Начало событий в новости В Казахстане пропали двое сотрудников «Московского комсомольца»

Фото: Александр Мироглов / РИА Новости

Менеджер зарубежных проектов газеты «Московский комсомолец» Гульнара Минькова и главный редактор сайта «МК в Казахстане» Сергей Апарин, пропавшие в Казахстане, вышли на связь. Об этом сообщает само издание.

Как стало известно, все это время Минькова находилась в съемных апартаментах, расположенных в южной части Алма-Аты. Сотрудница «МК» уже связалась с российским консульством, на данный момент она со своим мужем пытается вернуться домой.

Сергей Апарин рассказал о том, что журналистам «МК в Казахстане» пришлось пережить несколько тяжелых дней. При этом редакция издания осталась нетронутой.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о пропаже Миньковой и Апарина в Казахстане. Связи с ними не было почти четверо суток.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об особняке дочери Назарбаева в Лондоне за сотни миллионов рублей
Москвичи поделились своими воспоминаниями о походах в Мавзолей
МИД России рассказал о слаженной работе ОДКБ в критический момент для Казахстана
Вирусолог рассказал о необычной способности омикрон-штамма
Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone
Власти Казахстана удалили сообщение о 164 погибших
Пропавшие в Казахстане сотрудники «Московского комсомольца» вышли на связь
В Госдуме ответили на заявление США о намерении Путина восстановить порядки СССР
Литва и Латвия отказались содействовать Минску по делу о геноциде белорусов
Иммунолог опроверг эффективность перчаток против коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter