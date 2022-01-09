Пропавшие в Казахстане сотрудники «Московского комсомольца» вышли на связь

Менеджер зарубежных проектов газеты «Московский комсомолец» Гульнара Минькова и главный редактор сайта «МК в Казахстане» Сергей Апарин, пропавшие в Казахстане, вышли на связь. Об этом сообщает само издание.

Как стало известно, все это время Минькова находилась в съемных апартаментах, расположенных в южной части Алма-Аты. Сотрудница «МК» уже связалась с российским консульством, на данный момент она со своим мужем пытается вернуться домой.

Сергей Апарин рассказал о том, что журналистам «МК в Казахстане» пришлось пережить несколько тяжелых дней. При этом редакция издания осталась нетронутой.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о пропаже Миньковой и Апарина в Казахстане. Связи с ними не было почти четверо суток.