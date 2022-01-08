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США оценили свою причастность к ситуации в Казахстане

Представитель администрации США опроверг причастность Штатов к событиям в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Высокопоставленный представитель администрации США прокомментировал причастность страны к ситуации, сложившейся в Казахстане, сообщает ТАСС.

Представитель администрации США высокого ранга выступил с заявлением на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности. Он ответил на вопрос, считает ли Вашингтон, что события в Казахстане отвлекли внимание России от ситуации на Украине, и оценил причастность США к этому.

«Это действительно вопрос Кремлю и правительству России. Это не вопрос Соединенным Штатам. Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано», — опроверг предположение журналистов чиновник.

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Сотрудник американской администрации добавил, что США обеспокоены возможным применением «насилия против мирных демонстрантов», а также безопасностью своего персонала в Казахстане. В связи с этим Штаты разрабатывают «соответствующие планы».

«Однако помимо этого у нас нет развернутых комментариев по поводу данной ситуации», — заключил информатор.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал помощь ОДКБ Казахстану словами об уроке истории о России. По его мнению, Казахстан обладает всеми ресурсами, чтобы самостоятельно справиться с протестами.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Он попросил оказать стране поддержку «в преодолении террористической угрозы».

Марина Совина
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