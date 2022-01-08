Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России назвал последствия военного вмешательства Запада

Посол РФ в США Антонов: вмешательство Запада вызвало распространение радикальной идеологии
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов назвал последствия военного вмешательства Запада на Ближнем Востоке. Он заявил об этом в интервью Newsweek.

По его словам, действия Запада вызвали распространение радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии.

«Существует серьезная обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Это происходит от дестабилизации на Ближнем Востоке и Афганистане, вызванной, в свою очередь, военными вмешательствами Запада под предлогом защиты прав человека и демократии», — подчеркнул Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова «преподала» урок госсекретарю США Энтони Блинкену. «Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — сказала она, добавив, что об этом могут рассказать «индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский сенатор уличил Блинкена в незнании истории
В Туркмении потушат «Врата ада»
В новом году россияне вновь столкнутся с дефицитом легковых автомобилей
Посол России назвал последствия военного вмешательства Запада
Российский посол ответил на заявления Госдепа о миротворцах ОДКБ в Казахстане
Врач назвал тревожный симптом серьезных заболеваний
Посол России в США высказался о расширении НАТО на Восток
Ветеран спецназа назвал причину беспорядков в Казахстане
Москвичка рассекретила недобросовестных охранников
На Украине назвали главную проблему с газом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter