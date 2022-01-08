Посол России назвал последствия военного вмешательства Запада

Посол России в США Анатолий Антонов назвал последствия военного вмешательства Запада на Ближнем Востоке. Он заявил об этом в интервью Newsweek.

По его словам, действия Запада вызвали распространение радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии.

«Существует серьезная обеспокоенность по поводу дальнейшего распространения радикальной религиозной идеологии в Центральной Азии. Это происходит от дестабилизации на Ближнем Востоке и Афганистане, вызванной, в свою очередь, военными вмешательствами Запада под предлогом защиты прав человека и демократии», — подчеркнул Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова «преподала» урок госсекретарю США Энтони Блинкену. «Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — сказала она, добавив, что об этом могут рассказать «индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные».