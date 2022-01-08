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Захарова «преподала» урок госсекретарю США

Мария Захарова госсекретарю Блинкену: когда в доме оказались США, сложно остаться в живых
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «преподала» урок госсекретарю США Энтони Блинкену после его заявления насчет присутствия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала слова Блинкена о том, что когда «к вам домой приходит Россия», бывает сложно добиться ее ухода.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей», — написала представитель российского ведомства.

Кроме того, Захарова сочла реплику Блинкена ехидной и хамской.

В пятницу, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в республике. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.

Марина Совина
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