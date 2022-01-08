В МИД России назвали ехидной реплику госсекретаря США о Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу событий в Казахстане. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Захарова сочла реплику Блинкена ехидной.

«Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написала она.

Представитель МИД также отметила, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. «Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.