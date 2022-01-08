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США выразили готовность обсудить с Россией неразмещение ракет на Украине

США готовы обсуждать с РФ неразмещение на Украине американских ракет, заявили в Вашингтоне

Фото: Pixabay

США выразили готовность обсуждать с Россией неразмещение на Украине американских ракет, об этом заявил высокопоставленный представитель администрации в Вашингтоне в преддверии переговоров по безопасности в Женеве, передает ТАСС.

По словам чиновника, президент США Джо Байден заверил российского коллегу Владимира Путина, что Соединенные Штаты не намерены располагать наступательные вооружение на украинской территории.

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«Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», — добавил представитель администрации.

Он также указал, что Вашингтон готова обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, в том числе полетов стратегических бомбардировщиков вблизи территории обеих стран.

Однако США не намерены обсуждать в Женеве численность своих войск в Восточной Европе, заявил представитель администрации. Также американский чиновник сообщил, что США не настроены на предстоящие переговоры с РФ оптимистично. «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — подчеркнул он.

Накануне, 7 января, телеканал NBC со ссылкой свои источники передавал, что представители Вашингтона на будущих консультациях с Россией в Женеве собираются рассмотреть перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы в том случае, если Москва проявит готовность к этим действиям.

Марина Совина
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