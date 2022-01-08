США отказались обсуждать с Россией сокращение военного присутствия в Европе

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Вашингтон отказался обсуждать с Россией вопрос сокращения своего военного присутствия в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал вопрос обсуждения темы на предстоящих переговорах с РФ в Женеве. Чиновник заявил, что администрация видела сообщения о темах, которые США якобы готовы обсуждать. «Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня», — подчеркнул он.

Также американский чиновник сообщил, что США не настроены на предстоящие переговоры с РФ оптимистично. «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал позицию администрации США о присутствии войск в Европе. Власти страны не планируют менять позицию по этому вопросу.

Накануне, 7 января, телеканал NBC со ссылкой свои источники заявил, что представители Вашингтона на будущих консультациях с Россией в Женеве собираются рассмотреть перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы в том случае, если Москва проявит готовность к этим действиям.