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США отказались обсуждать с Россией сокращение военного присутствия в Европе

Американский чиновник: США не обсудят с РФ сокращение военного присутствия в Европе

Фото: Pixabay

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Вашингтон отказался обсуждать с Россией вопрос сокращения своего военного присутствия в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал вопрос обсуждения темы на предстоящих переговорах с РФ в Женеве. Чиновник заявил, что администрация видела сообщения о темах, которые США якобы готовы обсуждать. «Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня», — подчеркнул он.

Также американский чиновник сообщил, что США не настроены на предстоящие переговоры с РФ оптимистично. «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал позицию администрации США о присутствии войск в Европе. Власти страны не планируют менять позицию по этому вопросу.

Накануне, 7 января, телеканал NBC со ссылкой свои источники заявил, что представители Вашингтона на будущих консультациях с Россией в Женеве собираются рассмотреть перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы в том случае, если Москва проявит готовность к этим действиям.

Марина Совина
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