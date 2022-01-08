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США отказались сокращать свои войска в Европе

Пресс-секретарь Пентагона Кирби опроверг сокращение военного присутствия США в Европе

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал позицию администрации США о присутствии войск в Европе. Власти страны не планируют менять позицию по этому вопросу, написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Кирби напомнил, что телеканал NBC опубликовал данные о потенциальных вариантах действий, которые рассматривают США накануне переговоров с Россией. Он опроверг эту информацию и подчеркнул, что Штаты отказались сокращать военное присутствие в Европе.

«Могу недвусмысленно заявить, что мы НЕ рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — отметил Кирби.

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Представитель Пентагона добавил, что США также не намерены менять численность своих сил в странах Балтии и Польше.

Накануне, 7 января, телеканал NBC со ссылкой свои источники заявил, что представители Вашингтона на будущих консультациях с Россией в Женеве собираются рассмотреть перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы в том случае, если Москва проявит готовность к этим действиям.

Ранее Кирби назвал условие для увеличения контингента НАТО в Европе. По его словам, это произойдет только в ответ на запрос стран-членов альянса при ухудшении ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
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