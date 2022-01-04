В Пентагоне назвали условие увеличения контингента НАТО в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал условие для увеличения присутствия контингента НАТО в Европе. Он рассказал об этом во вторник, 4 января, во время брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, это последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Кирби уточнил, что пока речи об этом не идет.

«Пока не случилось этих обстоятельств», — сказал Кирби, добавив, что не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе.

Также Кирби на брифинге заявил, что союзники США по НАТО на данный момент не обращались к Вашингтону относительно изменений в направлении дополнительных военных возможностей.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должнен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Переговоры по предложениям начнутся в Женеве 10 января 2022 года.