Германия приостановила продажи оборонной продукции Казахстану

Власти ФРГ приостановили продажи оборонной продукции Казахстану. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники в кабмине Германии, контракты на поставку товаров военного назначения в государство Центральной Азии временно одобрять не будут, передает ТАСС.

По данным агентства, шаги, которые не позволяют экспортировать подобную продукцию в Казахстан, уже были предприняты властями ФРГ. Причины данного решения не уточняются.

В 2021 году Германия одобрила 25 контрактов на поставку оборонной продукции общей стоимостью 2,2 миллиона евро в Казахстан. Тем временем общий объем экспорта вооружений из ФРГ составил в минувшем году 9 миллиардов евро, больше половины поставок пришлось на Египет.

В Казахстане 2 января начались акции протеста, вызванные повышением цен на газ. Вскоре экономические требования митингующий сменились политическими, а протесты переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по погибшим на акциях протеста. Речь идет о 18 сотрудниках правопорядка, которые были убиты при подавлении демонстраций. Позднее детский омбудсмен в Казахстане уточнила, что во время беспорядков в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один ранен. Точное число погибших протестующих до сих пор остается неизвестным.