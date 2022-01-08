В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один ранен. Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Telegram-аккаунте со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

По информации детского омбудсмена, 11-летний мальчик погиб во время беспорядков в среду, 5 января. Он вышел на прогулку со своими родителями, когда получил смертельное огнестрельное ранение.

Саин добавила, что 7 января в ходе протестов пострадал еще один ребенок. 15-летний подросток ехал с отцом в автомобиле, когда попал под обстрел. Вместе с родителем его госпитализировали в больницу. Ребенок получил тяжелые огнестрельные ранения, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Состояние его отца детский омбудсмен не уточнила.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Согласно данным МВД Казахстана, в ходе протестов в республике погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, еще 748 силовиков получили ранения.

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

Президент Токаев обратился за помощью в ОДКБ. В стране введен красный уровень террористической опасности.