Россиянам раскрыли лучшее время для начала строительства частного дома

Опрошенные РБК эксперты раскрыли россиянам лучшее время для начала строительства частного дома. После роста цен на стройматериалы в 2021 году многие прервали процесс или отложили планы на будущее, но в настоящее время на рынке ожидается стабилизация и даже небольшое снижение стоимости отдельных позиций.

Специалисты прогнозируют, что подорожание стройматериалов продолжится, но будет в пределах 10-15 процентов против 30-60 процентов в минувшем году. В настоящее время наблюдается затишье из-за падения спроса, к тому же зима обычно является низким сезоном для рынка, в этот период ведутся подготовительные работы.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что сейчас, в начале 2022 года, можно начать стройку, поскольку цены на материалы не будут падать. С ним согласен руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. Он отметил, что выжидательная позиция опасна, поскольку весной потребитель может столкнуться с нехваткой исполнителей, ажиотажным спросом на стройматериалы, и как следствие — ростом их стоимости.

«Стройка не будет дешеветь. К ценам 2019–2020 годов мы уже, к сожалению, не вернемся, потому что спрос на строительные материалы остается высоким. Если у человека есть бюджет с учетом текущей цены, то нужно строить. Это обезопасит активы», — добавила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

Она порекомендовала возводить частный дом поэтапно и менять планы в зависимости от ситуации на рынке. Строительство и подготовку к нему эксперты советуют начинать заранее, а не в разгар сезона.

Руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов заявил, что тем, кто планирует возведение дома, нужно начинать сразу после Нового года. По его мнению, это самое рациональное время для подписания контракта с подрядчиками и закупки материала.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке в крупнейших городах за месяц выросла более чем на два процента. Глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что сейчас стоимость готового жилья в большинстве крупнейших городов ниже, чем цена новостроек. Он объяснил, что на этом фоне во второй половине 2021 года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент.

