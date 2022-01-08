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В Белоруссии предложили пригласить Казахстан в Союзное государство с Россией

Политолог Воскресенский: нужно пригласить Казахстан в Союзное государство РФ и Белоруссии

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Белорусский политолог Юрий Воскресенский предложил пригласить Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии. По
Белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский предложил пригласить Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

По мнению эксперта, президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно пригласить республику вступить в союз, с учетом того, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев столкнется с внутренним и внешним давлением после протестов.

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«Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз», — подчеркнул Воскресенский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в пятницу, 7 января, телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Политики подробно обсудили ситуацию в Казахстане.

Также 8 января сообщалось, что лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Марина Совина
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