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Вирусолог оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 после праздников

Вирусолог Жемчугов: после праздников люди не заразятся, заболевают те, кто не вакцинирован

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Врач-вирусолог Владислав Жемчугов оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников. Он рассказал ТАСС, что подъема заболеваемости не ожидается.

По его словам, люди не заразятся после праздников, так как на улице мороз.

«Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — уточнил он.

Врач добавил, что пандемия закончится в течение 2022 года.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала россиянам, как определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом. По ее словам, температура может за несколько часов подняться до 38-39 градусов, появляется головная боль и ломота в мышцах, также к этим симптомам добавляется потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Марина Совина
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