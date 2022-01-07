Россиянам назвали способ определить одновременное заражение COVID-19 и гриппом

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала россиянам, как определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.

Врач отметила, что выявить «флурону» без лабораторных исследований непросто, поскольку для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов. Специалист пояснила, что у пациента температура может за несколько часов подняться до 38-39 градусов. Также появляется головная боль и ломота в мышцах.

В то же время Руженцова подчеркнула, что при COVID-19 признаки заболевания развиваются постепенно. Однако, если к вышеуказанным симптомам добавляется потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений, то это может свидетельствовать об одновременном заражении двумя вирусами. Медик добавила, что правильное лечение в таком случае может назначить только врач.

При этом она отметила, что применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, поэтому терапия не требует дополнительных препаратов.

Ранее Руженцова рассказала, что тяжело заболеть «флуроной» рискуют дети и пожилые.

Название «флурона» представляет собой объединение слов «грипп» (flu) и «коронавирус» (coronavirus) на английском языке. Впервые одновременное заражение двумя вирусами выявили в Израиле в конце декабря 2021 года у одной из рожениц, которая не была привита. 4 января также сообщалось, что в Бразилии выявили как минимум четыре случая «флуроны».